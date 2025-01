Ricerca, ecco come scoprire dal respiro sostanze “spia” del cancro al colon

Scoprire nel respiro sostanze ‘spia’ del cancro al colon-retto, per anticipare la diagnosi del tumore che in 1 anno colpisce oltre 50mila italiani, terza neoplasia negli uomini e seconda nelle donne. E’ l’obiettivo del progetto Endoscope, sviluppato da Predict SpA in partnership con le università di Bari e del Salento, grazie a un bando indetto dall’Università Sapienza di Roma. L’iniziativa è finanziata dal ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano nazionale complementare Salute per la realizzazione di attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione dei processi e dell’organizzazione. Predict, Pmi innovativa specializzata nella diagnostica in vivo attraverso distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di nuove tecnologie di breath analysis e digital healthcare, annuncia l’aggiudicazione del bando a cascata ‘D3-4health’ della Sapienza, con il cluster Università di Bari, capofila, e Università del Salento per il potenziamento della ricerca sulle tecnologie digitali in ambito sanitario.

Il progetto vincitore Endoscope – spiega una nota – prevede uno studio comparativo multicentrico per la validazione dell’analisi del respiro come metodo alternativo di screening altamente selettivo e poco invasivo per la diagnosi precoce del cancro del colon-retto. La ricerca si basa sull’utilizzo di Mistral Sampler, campionatore dell’espirato messo a punto da Predict, e si avvale dell’aiuto dell’intelligenza artificiale. L’investimento di Predict ammonterà a 341.398,94 euro, di cui 266.339,66 euro di contributo riconosciuto a fondo perduto. Il progetto Endoscope durerà 12 mesi, durante i quali saranno raccolti campioni di espirato di mille persone positive ai test Fit/Fobt per lo screening del tumore colorettale in tutta la regione Puglia.

Attraverso il Mistral Sampler ne verranno analizzati 300, sulla base dell’esame delle colonoscopie, per identificare tramite algoritmi di machine learning un pattern di composti organici volatili (Cov) specifico per la diagnosi precoce del cancro al colon-retto. ”La breath analysis – afferma Angelo Gigante, presidente e amministratore delegato di Predict – offre potenzialità diagnostiche significative, intercettando informazioni mirate sul metabolismo umano in modo non invasivo e sicuro per tutte le categorie di pazienti. Questo approccio può essere ripetuto senza vincoli temporali, favorendo l’individuazione tempestiva di alterazioni metaboliche. Con il progetto Endoscope, Predict si pone l’obiettivo di migliorare i percorsi di screening esistenti. Il campionatore dell’espirato Mistral gioca un ruolo cruciale in questo studio, garantendo la raccolta accurata e standardizzata dei campioni di espirato, essenziale per la validità e l’affidabilità dei risultati diagnostici”.