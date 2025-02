Ricerca, ecco il nuovo bando sulla Sla: finanziamenti fino a 240 mila euro

Si rinnova l’impegno a supporto della ricerca scientifica di Fondazione Arisla, che pubblica il nuovo bando per il finanziamento di progetti di ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla). L’obiettivo è individuare soluzioni terapeutiche per una malattia che solo nel nostro Paese coinvolge più di 6mila persone. La Sla – ricorda Arisla – è una patologia neurodegenerativa dell’età adulta, progressivamente invalidante, dovuta alla compromissione dei motoneuroni, le cellule responsabili della contrazione dei muscoli volontari: nel tempo immobilizza la persona colpita, impedendole di compiere funzioni importanti, come parlare, deglutire e respirare. Ma non fa perdere la capacità di pensare, di provare emozioni e di condividere con gli altri la propria esperienza di vita. Ad oggi è una malattia ancora difficile da diagnosticare, per la quale non esistono soluzioni terapeutiche adeguate in grado di contrastarla; l’unico farmaco approvato per il trattamento della Sla in Italia è il riluzolo, a cui si è aggiunto il tofersen per persone con Sla associata alla mutazione nel gene Sod1. Per questo “nella sfida contro la Sla la ricerca ha un ruolo fondamentale, rappresenta lo strumento indispensabile per accrescere la conoscenza e arrivare a terapie efficaci per la Sla”, afferma la presidente di Arisla Lucia Monaco.

Il bando sarà aperto fino al 25 marzo 2025 e prevede la selezione delle proposte progettuali più innovative e di alta qualità scientifica presentate da ricercatori attivi in centri italiani, che potranno essere presentate tramite una piattaforma online. Gli interessati a partecipare dovranno presentare il proprio progetto in una forma sintetica (lettera di intenti), in base alla quale sarà valutata la qualità e l’innovatività dell’idea proposta. Successivamente, i selezionati mediante la valutazione della lettera di intenti saranno invitati a sottomettere il progetto completo e dettagliato. La selezione delle proposte è affidata a una commissione scientifica composta da esperti internazionali che valuteranno i lavori in maniera indipendente, assicurando trasparenza, oggettività e valorizzazione del merito scientifico. L’approvazione dei nuovi progetti è prevista entro fine 2025.