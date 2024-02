Ricerca, ecco il “pacemaker del dolore”: un neurostimolatore che interrompe i segnali

Un dispositivo contro il dolore cronico – una condizione invalidante che in Italia colpisce 1 persona su 4 – interromperà i segnali di dolore dal midollo spinale al cervello. Si tratta di Inceptiv Closed-Loop, una specie di “pacemaker del dolore”, sviluppato da Medtronic, che impiantato dall’Unità di Terapia Antalgica del Policlinico di Tor Vergata su pazienti selezionati con un intervento in anestesia locale, ha dimostrato la sua efficacia. Utilizzando un algoritmo a “circuito chiuso” per misurare l’attivazione dei neuroni nel midollo spinale, controlla i segnali del dolore 50 volte al secondo, offrendo una terapia modulata sui movimenti del paziente in modo automatico e personalizzato. “La neurostimolazione midollare è una tecnica riservata ai pazienti con dolore cronico resistente alle terapie dopo una accurata selezione da parte di un medico algologo – spiega Roberta Carpenedo della Unità di Terapia Antalgica -. Ha indicazione per mal di schiena persistente dopo chirurgia spinale o dolore agli arti post-chirurgia protesica, dolore da lesione delle strutture nervose, sindrome regionale complessa, neuropatie diabetica, post-erpetica o tossiche e vasculopatia”. Questo dispositivo presenta diversa vantaggi in quanto la sua durata è garantita per 15 anni, ha ridotte dimensioni ed è compatibile, senza limitazioni, con la effettuazione della RM 3Tesla. “Sono molto felice di questo risultato – conclude il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle -. La cultura del dolore al Policlinico ha una storia che parte dall’inizio della sua attività e continua con questo eccellente Hub per la Terapia del Dolore, una determinata squadra al femminile, che lavora costantemente e con passione, riaffermando che il dolore è un sintomo da curare con tutti mezzi, sempre al passo con la ricerca scientifica e tecnologica, sapendo che, il progresso in questo campo, è vitale per molti pazienti”.