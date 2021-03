Ricerca, Enea lancia la “Vertical Pharmacy”: piante ad alto contenuto di principi attivi

Realizzare una sorta di Vertical Pharmacy per coltivare erbe officinali ad alto contenuto di principi attivi da destinare alla produzione di farmaci e integratori. Questo l’obiettivo della collaborazione tra Enea e Idromeccanica Lucchini Spa che utilizza la Vertical Farm come ecosistema perfetto per produrre specie alimentari piu’ nutrienti e salutari, isolando l’ambiente da patogeni e inquinanti esterni. “I sistemi altamente tecnologici ed automatizzati di questo tipo di farm che sfruttano l’illuminazione a led per coltivazioni fuori suolo sono in grado di ricreare le condizioni ambientali perfette per ottimizzare la crescita delle piante, massimizzare i loro nutrienti e aumentarne la produzione, grazie alla coltivazione su piu’ cicli annuali rispetto al singolo ciclo a terra”, spiega Gabriella Funaro, ricercatrice Enea della Direzione Innovazione e Sviluppo. All’interno di ogni piano della serra verticale si possono trovare sistemi di coltivazione idroponici (coltivazione fuori suolo) o aeroponici (sistema simile all’idroponico ma irrigato tramite nebulizzazione di acqua), che permettono di utilizzare fino al 95% in meno di acqua rispetto alle tecniche coltive tradizionali, senza sfruttare suolo e in totale assenza di pesticidi e insetticidi. “In questo caso l’idea e’ stata quella di ‘sposare’ il campo farmaceutico, fortemente voluto da Idromeccanica Lucchini, mettendo al centro la qualita’ del prodotto finale per esaltare le specifiche peculiarita’ di ogni pianta”, prosegue Funaro.

Tra le piante “candidate” per una produzione di qualita’ garantita con una maggior resa nel tempo: lo zafferano, ideale per produrre integratori alimentari a supporto della cura di patologie depressive e oculari, e il ginseng siberiano, una specie estremamente ricca di principi energizzanti e stimolanti utilizzati in campo nutraceutico.