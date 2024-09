Ricerca, Fondazione Fibrosi cistica: oltre 2 milioni per studi su terapie innovative

Attraverso il proprio bando 2024 la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca) sosterrà 17 nuovi progetti di ricerca su questa patologia per un investimento complessivo di oltre 2.280.000 euro in tre anni. Con tali studi sale a quota 494 il numero di progetti finanziati da Fondazione dal 2002 e a oltre 40 milioni di euro il contributo dato alla ricerca negli anni. Tra i vincitori del bando 2024 vi sono progetti internazionali.

La selezione è stata effettuata attraverso un’approfondita analisi peer review da parte di esperti internazionali, gestita dalla Direzione scientifica e dal Comitato scientifico della Fondazione. Gli studi si inseriscono in tutte le cinque aree di interesse di FFC Ricerca e puntano a sviluppare terapie innovative, grazie a nuove conoscenze sui meccanismi della fibrosi cistica, una delle malattie genetiche gravi più diffuse, purtroppo ancora senza una cura risolutiva. Chi nasce con questa patologia presenta due copie mutate del gene CFTR: questo gene normalmente determina la sintesi di una proteina, chiamata anch’essa CFTR, che regola il funzionamento delle secrezioni di molti organi. Nelle persone con fibrosi cistica, questa proteina è poco efficiente o anche del tutto assente. A subire il maggiore danno sono i bronchi e i polmoni: al loro interno secrezioni mucose dense tendono a ristagnare, generando infezione e infiammazione che nel tempo possono compromettere la funzionalità polmonare. Si stima che in Italia ne siano affette circa seimila persone. Nel 2024 sono stati selezionati 15 progetti tra le proposte ricevute dal bando annuale, un progetto dal bando Gianni Mastella Starting Grant (GMSG) per ricercatori under 40 e un progetto dal bando Gianni Mastella Research Fellowship (GMRF) per ricercatori under 33.