Ricerca, Fondo italiano per la Scienza: alla Campania 38,5 milioni per 28 progetti 

In arrivo 35,8 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Campania che si sono aggiudicate 28 progetti del terzo bando del Fondo italiano per la scienza (Fis 3). Lo stanziamento del ministero dell’Università e della Ricerca – che ha esaminato oltre 5mila proposte a livello nazionale selezionandone 326 per un totale complessivo superiore ai 432 milioni di euro – riguarda sostanzialmente tre macrosettori: Life Sciences, Physical Sciences and Engineering, e Social Sciences and Humanities. Al primo settore sono andati oltre 14,6 milioni, al secondo 16,3 e alle Scienze sociali e umane quasi 5 milioni. Ad usufruire della maggior parte dei finanziamenti sarà la Federico II di Napoli: complessivamente si è aggiudicata circa 25,5 milioni di euro. Fondi anche per l’università di Salerno, per la Luigi Vanvitelli e per l’Orientale di Napoli.

Su 35,8 milioni, quasi 21,5 sono destinati a finanziare 19 progetti presentati da ricercatori emergenti. “La ricerca è un motore potente di crescita e sviluppo – ha sottolineato la ministra Anna Maria Bernini – Congratulazioni ai ricercatori della Campania che si sono aggiudicati il bando FIS 3: il Paese è al vostro fianco perché siete voi e le vostre idee a dare energia all’innovazione”. Un motore che, ha aggiunto la ministra, “torna a muoversi con decisione grazie a risorse concrete, strategie chiare e a una rete di centri d’eccellenza dove la conoscenza si traduce in progresso e impresa”. Il Ministero ha già previsto per il prossimo biennio la quarta edizione del bando FIS, con una dotazione finanziaria che rafforzerà ulteriormente l’impegno a sostegno della ricerca di base.