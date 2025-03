Ricerca, Fondo italiano per la scienza: oltre 5mila domande al Mur. Sul piatto 475 milioni di euro

Le proposte presentate al Fondo italiano per la scienza (Fis) sono state 5.093, di cui 2.062 da giovani ricercatori, e lo stanziamento per il terzo bando dello stesso fondo (Fis 3) è stato aumentato di 137 milioni, per un totale di 475 milioni di euro (di cui 10 per spese di valutazione). Lo rende noto il ministero dell’Università e la Ricerca. L’avviso Fis 3 prevede il finanziamento di progetti di ricerca a elevato contenuto scientifico sulla base di tre schemi. Il primo è lo Starting Grant, per i progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti, cui è destinato il 50% dello stanziamento totale, per oltre 232 milioni; il secondo è il Consolidator Grant, per ricercatori in carriera che intendono consolidare la propria autonomia nella ricerca, cui è stato dedicato il 20% dello stanziamento totale, pari a 92.972.000 euro; il terzo è l‘Advanced Grant, per progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati, cui è rivolto il 30% del finanziamento, pari a 139.458.000 euro. I progetti, della durata massima di cinque anni, riguardano gli stessi tre macrosettori di ricerca individuati dal Consiglio Europeo della Ricerca (Erc), ossia Scienze della vita (cui sono destinati 162.701.000 euro), Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (162.701.00) e Scienze sociali e umanistiche (139.458.000).