Ricerca, formazione di giovani talenti: borse di studio della Fondazione Bracco

Fondazione Bracco annuncia l’apertura delle candidature per la sesta edizione del progetto “Diventerò”, l’iniziativa pluriennale volta a sostenere i giovani talenti nel loro percorso di formazione accademica e professionale. Il BANDO, rivolto a studenti e laureate di eccellenza, mette a disposizione borse di studio e percorsi di mentorship in ambiti disciplinari strategici, con un’attenzione particolare alle discipline Stem e alla valorizzazione della presenza femminile nel mondo della ricerca. “Con ‘Diventerò’ vogliamo offrire non solo un sostegno economico, ma un vero e proprio ecosistema di crescita”, afferma Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco. “Crediamo fermamente che il merito debba essere coltivato e premiato, fornendo ai giovani gli strumenti necessari per affrontare le sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione”. Le candidature potranno essere presentate a partire da oggi e fino al 15 giugno attraverso il portale dedicato. Il comitato scientifico di Fondazione Bracco valuterà i profili sulla base dell’eccellenza del percorso di studi, dell’originalità dei progetti di ricerca e della motivazione personale. Oltre alle borse di studio, i vincitori avranno l’opportunità di partecipare a workshop, seminari e attività di networking con esperti del settore, facilitando l’ingresso nel mondo del lavoro e la creazione di collaborazioni di alto profilo. Fin dalla sua prima edizione, il progetto “Diventerò” ha accompagnato decine di giovani verso traguardi professionali di rilievo, confermandosi come un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni private e mondo accademico per la promozione del capitale umano.