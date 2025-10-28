Ricerca, i carotenoidi nel sangue predicono l’efficacia delle terapie nel Parkinson

Carotenoidi alleati nella terapia del Parkinson. Noti per il loro ruolo antiossidante e amico della pelle, queste sostanze – pigmenti che colorano di giallo, arancione o rosso i vegetali in cui sono presenti – sono utili anche per valutare se la terapia riabilitativa dei pazienti con la malattia neurodegenerativa sarà efficace o meno. Uno studio targato Fondazione Don Gnocchi ha infatti scoperto che avere livelli più bassi di carotenoidi nel sangue prima dell’inizio della riabilitazione si accompagna a una migliore risposta al trattamento. La ricerca è stata condotta dal Laboratorio di Nanomedicina e Biofotonica clinica (Labion) dell’Irccs Fondazione Don Gnocchi di Milano, e pubblicata sulla rivista ‘Redox Biology’ nell’ambito del progetto Virtread-Pd coordinato da Francesca Cecchi dell’Irccs Don Gnocchi di Firenze. La scoperta – prospettano gli autori – apre la strada alla possibilità di profilare i pazienti prima dell’avvio della riabilitazione, ottimizzando così i protocolli terapeutici e le risorse del sistema sanitario. Lo studio – illustra una nota – ha coinvolto 30 pazienti con Parkinson sottoposti a un programma di riabilitazione motoria all’Irccs Don Gnocchi di Firenze.

Utilizzando la spettroscopia Raman (dal nome del fisico indiano C. V. Raman che nel 1928 scoprì l’effetto che porta il suo nome), una tecnologia d’avanguardia già nota nei campi della fisica e della scienza dei materiali, ma ancora poco diffusa nella pratica clinica, i ricercatori hanno analizzato il sangue dei pazienti prima del trattamento e dopo 8 settimane, concentrandosi sulle nanoparticelle naturali circolanti – in particolare i carotenoidi e le vescicole extracellulari, piccole ‘bolle’ rilasciate dalle cellule nel fluido extracellulare contenenti proteine, Rna e altre molecole – come possibili biomarcatori della risposta riabilitativa. Grazie all’analisi statistica dei dati raccolti, è stato inoltre possibile identificare un cut-off quantitativo nei livelli di carotenoidi che permette di prevedere, già prima dell’inizio della terapia, quali pazienti saranno buoni responder e quali meno. “La spettroscopia Raman permette di analizzare in modo non invasivo la composizione molecolare delle particelle circolanti nel sangue, fornendo informazioni dettagliate e oggettive sui cambiamenti biochimici indotti dalla riabilitazione”, spiega Alice Gualerzi, biologa e ricercatrice Labion. Nel contesto clinico questa metodica offre il grande vantaggio di essere rapida, non invasiva e altamente sensibile, consentendo di ottenere informazioni preziose senza la necessità di procedure complesse o dolorose per il paziente, descrivono gli scienziati “L’identificazione di biomarcatori predittivi oggettivi e misurabili rappresenta una svolta per la medicina riabilitativa – commenta la biologa Marzia Bedoni, responsabile scientifico e co-fondatrice del Labion – perché permette di migliorare la sola valutazione clinica soggettiva e di basare le decisioni terapeutiche su dati scientifici solidi e oggettivi. Questo consente di personalizzare i trattamenti in base alle caratteristiche biologiche del singolo paziente e ottimizzare le risorse del sistema sanitario, indirizzando i trattamenti più intensivi ai pazienti che hanno maggiori probabilità di trarne beneficio e migliorando la prognosi e la qualità di vita dei pazienti”.