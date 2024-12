Ricerca, i nuovi farmaci anti-diabete “alleati” della fertilità

I farmaci anti-diabete che aiutano a perdere peso potrebbero essere anche ‘amici’ della fertilità. Non si spengono i riflettori della scienza sugli agonisti del recettore dell’ormone Glp-1. L’ultima suggestione arriva da esperti italiani: un’équipe dell’università di Padova ha infatti dimostrato sperimentalmente che queste molecole, utilizzate per il trattamento della ‘malattia del sangue dolce’ ed efficaci anche nel favorire un calo di peso del 15-20% in persone con obesità, possono “migliorare la motilità degli spermatozoi”. Una scoperta che per gli specialisti aprirebbe le porte a nuovi scenari nella terapia del paziente infertile con obesità. I risultati sono stati presentati durante il 39esimo Convegno di Endocrinologia e medicina della riproduzione in corso fino a domani, 6 dicembre, nell’Aula magna di Palazzo del Bo dell’università di Padova (tema ‘La denatalità e la sessualità tra ambiente e aging’). A condurre il lavoro un team guidato da Carlo Foresta, presidente della Fondazione Foresta Ets, in collaborazione con Alberto Ferlin del Dipartimento di Medicina dell’università di Padova e Andrea Di Nisio dell’università Pegaso. “La ricerca – spiega Foresta, che è stato professore ordinario di Endocrinologia dell’Università degli Studi di Padova ed è studioso senior dell’ateneo patavino – sta ampliando l’uso di questi farmaci non solo per obesità e diabete, ma anche per altre condizioni associate, come l’infertilità maschile. Il recettore del Glp-1, infatti, non solo è presente in quegli organi di interesse metabolico, ma anche a livello del testicolo e degli spermatozoi”. “Sicuramente – evidenzia Foresta all’Adnkronos Salute – i dati sperimentali sono incoraggianti nella direzione di una terapia farmacologica dell’obesità che si estenda anche all’infertilità, ma dobbiamo ricordare come la prevenzione sia la prima linea di difesa per tutte le complicanze associate all’obesità. Basti pensare come un giovane adolescente con obesità ha l’80% di probabilità di essere obeso anche da adulto. La prevenzione deve quindi iniziare fin dalle scuole, condividendo l’importanza di un corretto stile di vita, un’alimentazione equilibrata e un’attività fisica regolare”. L’obesità, ricordano gli esperti, rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica in Italia, con un impatto significativo sia sulla popolazione generale sia sul sistema sanitario. E’ associata a numerose complicanze e influisce negativamente sulla salute riproduttiva per diversi motivi. Questo fattore, continuano gli autori, si inserisce nel più ampio problema della denatalità. Dal 2008, anno in cui si registravano 576mila nascite, in Italia c’è stata una riduzione del 34%, pari a 197mila in meno (dati Istat).