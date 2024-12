Ricerca, idee scientifiche innovative: l’Europa finanzia 20 progetti italiani

Italia solo al sesto posto in Europa per progetti di ricerca assegnati dal Cer, ma i ricercatori italiani conquistano il terzo gradino del podio. Il Consiglio europeo della ricerca ha attribuito 678mln di euro a 328 ricercatori di alto livello in Europa per lo sviluppo di idee scientifiche innovative. Il maggior numero di sovvenzioni andrà in Germania (67 progetti), seguita da Francia (38), Regno Unito (38) e Paesi Bassi (37). Resta indietro l’Italia, con 20 progetti, di cui 6 per materie ingegneristiche (un quinto della Germania e la metà della Francia), 4 per scienze della vita, e 10 per scienze sociali. Ma l’Italia spicca nella classifica dei ricercatori coinvolti: primi ancora i tedeschi tedeschi (60 ricercatori), seguiti dai francesi (34), ma sul terzo gradino 29 italiani a guidare i progetti selezionati.

“Una delle mie priorità principali consiste nel garantire che l’Europa rimanga un leader mondiale nella ricerca e nell’innovazione. Questo obiettivo può essere raggiunto solo mantenendo e attirando i migliori talenti, rafforzare la competitività dell’Europa e generare scoperte rivoluzionarie che rispondano alle sfide che ci troviamo ad affrontare”, ha commentato Ekaterina Zaharieva, Commissaria per le Start-up, la ricerca e l’innovazione.

In Italia a guidare la classifica dei centri di ricerca l’università di Bologna e San Raffaele, con 3 progetti assegnati, seguite da Pisa, Pavia e Padova cui arriveranno fondi per 2 progetti. Un progetto finanziato anche per European University Institute, Milano-Bicocca, Università Bocconi, Federico II, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Università Campus BioMedico di Roma, Università di Parma e Politecnico di Torino.

Il budget complessivo del Cer nel bilancio europeo dal 2021 al 2027 è di oltre 16mld di euro, per sostenere la ricerca tra la fase pionieristica e la commercializzazione. Si prevede che le borse creeranno circa 2 750 posti di lavoro per ricercatori post-dottorato, dottorandi e personale universitario.