Ricerca, il Dna di Leonardo Da Vinci recuperato da un ritratto di Gesù Bambino

Un gruppo di studiosi che fa capo al progetto di studio di livello globale Leonardo da Vinci Dna Project (Ldvp) ha recuperato,da un ritratto di Gesu’ Bambino attribuito a Leonardo da Vinci e da altri oggetti, del Dna che i ricercatori ritengono possa appartenere al grande maestro rinascimentale. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su bioRxiv e ripreso da Science. L’articolo in preprint conclude che le sequenze del cromosoma Y presenti sull’opera d’arte e su una lettera scritta da un cugino di Leonardo appartengono entrambe a un gruppo genetico di persone che condividono un antenato comune in Toscana.

I dati suggeriscono che il Dna sull’opera d’arte potrebbe essere di Leonardo, ma e’ ben lungi dall’essere una prova, afferma il genetista Charles Lee, il cui team presso il Jackson Laboratory for Genomic Medicine ha analizzato i campioni del ritratto. “Stabilire un’identità inequivocabile – concorda David Caramelli di LDVP, antropologo e specialista di Dna antico presso l’Universita’ di Firenze (UNIFI) – e’ estremamente complesso”. Questo perché gli scienziati non possono verificare le sequenze con campioni di Dna noti per essere stati prelevati da Leonardo stesso. Il suo luogo di sepoltura fu violato all’inizio del XIX secolo e non aveva discendenti diretti. Prove circostanziali che i frammenti di Dna appartengano a Leonardo potrebbero provenire da altre ricerche Ldvp: il campionamento del cromosoma Y di discendenti viventi di suo padre recentemente identificati e i tentativi di estrarre il Dna dalle tombe in cui sono sepolti i suoi parenti. I membri del Ldvp sperano che le loro scoperte convincano i custodi delle opere e dei quaderni di Leonardo a consentire ulteriori campionamenti. Identificare il Dna di Leonardo potrebbe non solo aiutare a stabilire la paternita’ di opere controverse, ma potrebbe anche indicare tratti biologici alla base del suo genio, sebbene alcuni studiosi siano restii ad attribuire le sue capacita’ ai suoi geni.