Ricerca, il museo interattivo di Città della Scienza celebra le donne scienziato

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, che si celebra l’8 marzo, oggi e domenica il museo interattivo di Città della Scienza a Napoli dedica le attività alle Donne scienziato, provando a raccontare il significativo contributo che le donne hanno apportato allo sviluppo scientifico superando le enormi difficoltà imposte dai pregiudizi di genere e talvolta dovendo lottare per far accettare e riconoscere il proprio lavoro. Da Mary E. Holland, una detective americana, tra le prime sostenitrici dell’uso delle impronte digitali nelle indagini forensi a Marie Tharp, la geologa che provò la teoria della tettonica delle zolle che spiega le cause dei terremoti, passando attraverso le cellule di Henrietta Lacks, le cellule HeLa, in grado di riprodurre un’intera generazione in sole 24 ore. In collaborazione con il Ceinge Biotecnologie avanzate Scrl dell’Università di Napoli Federico II e con Cervene-Centro regionale di riferimento veterinario per le emergenze non epidemiche saranno disponibili tanti laboratori interattivi, attività e dimostrazioni scientifiche per adulti e bambini per conoscere da vicino il mondo della scienza stimolando la curiosità sempre all’insegna del divertimento. Come sempre si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del corpo umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co e ai tanti altri percorsi espositivi oltre ad assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.