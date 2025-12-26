Ricerca, il segreto di un cuore “giovane”? E’ nascosto nel nervo vago 

Scoperto da scienziati italiani il segreto per un cuore più sano e “più giovane”: uno studio coordinato da Vincenzo Lionetti e Silvestro Micera della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato su Science Translational Medicine dimostra che è determinante il collegamento con il cosiddetto ‘nervo vago’, un lungo nervo con svariate funzioni e collegamenti con diversi organi e tessuti. Il risultato apre a nuove prospettive per la chirurgia cardiotoracica e dei trapianti, suggerendo che il ripristino dell’innervazione vagale cardiaca al momento dell’intervento chirurgico possa rappresentare una strategia innovativa per la protezione cardiaca a lungo termine. Lo studio ha coinvolto un’ampia rete di istituzioni di eccellenza italiane e internazionali, tra cui la Scuola Normale Superiore, l’Università di Pisa, la Fondazione Toscana G. Monasterio, l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, l’Università di Udine, GVM Care & Research, l’Università Nazionale Kazaka Al-Farabi, il Leibniz Institute on Ageing di Jena e l’École Polytechnique Fédérale di Losanna.

Gli esperti hanno dimostrato che preservare l’innervazione vagale cardiaca bilaterale è un fattore anti-invecchiamento. In particolare, il nervo vago cardiaco destro emerge come un vero e proprio guardiano della salute delle cellule cardiache (cardiomiociti), contribuendo a preservare la longevità del cuore indipendentemente dalla frequenza cardiaca. “Quando si perde l’integrità della connessione con il nervo vago, il cuore invecchia più rapidamente”, spiega Lionetti. “Anche un ripristino parziale della connessione tra il nervo vago destro e il cuore è sufficiente a contrastare i meccanismi di rimodellamento e preservare un’efficace capacità del cuore di contrarsi”, aggiunge Anar Dushpanova, cardiologo presso TrancriLab. Nello studio gli esperti hanno anche sviluppato un condotto nervoso bioriassorbibile impiantabile progettato per promuovere e guidare la rigenerazione spontanea del nervo vago toracico a livello cardiaco”, spiega Eugenio Redolfi Riva, coautore del brevetto sulla neuroprotesi presso l’Istituto di Biorobotica. Questi risultati spostano il paradigma clinico dalla gestione delle complicanze tardive associate all’invecchiamento cardiaco alla loro prevenzione, conclude Lionetti.