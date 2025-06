Ricerca, impulsi laser super-intensi catturati in tempo reale

Promette di portare notevoli impatti in molti importanti settori, dalla ricerca di nuova fisica a quella per ottenere l’energia da fusione, la nuova tecnica che ha permesso per la prima volta di catturare impulsi laser super-intensi in un colpo solo e in tempo reale. Finora, infatti, le tecniche esistenti richiedevano in genere centinaia di colpi laser per assemblare un’immagine completa. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Photonics da un gruppo di ricercatori guidato dall’Università di Oxford e dalla tedesca Ludwig-Maximilian di Monaco, potrebbe quindi rivoluzionare la capacità di controllare le interazioni tra luce e materia. I ricercatori, coordinati da Andreas Döpp di Oxford e Ludwig-Maximilian, sono riusciti nell’impresa grazie ad un metodo che divide il fascio laser in due: una parte serve a misurare come il colore, e dunque la lunghezza d’onda, cambia nel tempo, mentre l’altra viene fatta passare attraverso un particolare materiale. Le caratteristiche dell’impulso laser sono registrate da una griglia di microlenti e, infine, un sensore ottico immagazzina le informazioni in una singola immagine, dalla quale un computer può ricostruire la struttura completa. “Il nostro approccio consente, per la prima volta, di catturare un impulso laser ultra-intenso in tempo reale”, dice Sunny Howard di entrambi gli Atenei, primo autore dello studio: “Questo non solo fornisce informazioni senza precedenti sulle interazioni laser-materia, ma apre anche la strada alla possibilità di ottimizzare i sistemi laser ad alta potenza in un modo precedentemente impossibile”, afferma il ricercatore. “Non solo – aggiunge Peter Norreys di Oxford, co-autore della ricerca – ha anche il potenziale per accelerare i progressi in un’ampia gamma di applicazioni, ampliando i confini della scienza dei laser e della tecnologia basata su di essi”.