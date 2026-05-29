Ricerca, incentivi alle reti di dottorato: Bruxelles lancia la call da 593 milioni

La Commissione europea ha annunciato un nuovo invito a presentare candidature nell’ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie (Msca) per il finanziamento di reti di dottorato. “Con un bilancio complessivo di 593 milioni di euro, il programma sosterrà oltre 130 percorsi di dottorato”, afferma l’Esecutivo Ue con una nota. Una nuova componente viene introdotta quest’anno con le reti di dottorato Raise per l’intelligenza artificiale nella scienza, un’iniziativa pilota nell’ambito di Orizzonte Europa. Questo nuovo strumento offrirà finanziamenti aggiuntivi ai progetti che integrano l’Intelligenza Artificiale nella ricerca scientifica. Il bando resterà aperto fino al 24 novembre 2026.