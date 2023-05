Ricerca indipendente, bandi Aifa: budget di 10,5 mln per studi clinici

I bandi per la ricerca indipendente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) entrano nella fase operativa. Dalle ore 12:00 del prossimo 22 maggio fino alle 17.00 del 22 giugno, i gruppi di ricerca interessati a partecipare ai bandi potranno inviare le domande attraverso il portale web dedicato (https://aifa.cbim.it). Lo ha reso noto l’agenzia sul proprio sito. I bandi erano stati varati dal consiglio di amministrazione dell’Aifa lo scorso 29 marzo, che ha stanziato a questo scopo 10,5 milioni di euro. Le aree di ricerca identificate dall’Aifa sono l’Oncologia e la Cardiologia con due distinti bandi. Il primo sosterrà tre studi clinici sul sequenziamento terapeutico in oncologia, in particolare nel campo del tumore del fegato, di quello del polmone non a piccole cellule e di quello renale. Gli studi dovranno definire qual è la migliore sequenza di utilizzo dei diversi farmaci approvati per queste patologie per garantire la massima risposta clinica nei pazienti. Il secondo bando finanzierà tre studi clinici di prevenzione secondaria nelle malattie cardio-cerebrovascolari in un’ottica di medicina di genere; in particolare, gli studi dovranno indagare quali sono le differenze di genere nell’efficacia dei trattamenti utilizzati per prevenire l’infarto del miocardio, l’ictus e l’insufficienza cardiaca in chi ha già problemi cardiovascolari.