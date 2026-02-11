Ricerca indipendente, bando Roche: 50mila euro per 7 scienziati under 40

Sette giovani ricercatori italiani under-40 sono i vincitori dell’ultima edizione del ‘Bando Fondazione Roche per la Ricerca Indipendente’. Il Bando ha premiato i progetti dei sette ricercatori che riceveranno 50.000 euro ciascuno a sostegno delle proprie attività scientifiche. L’annuncio in occasione del primo appuntamento di ‘Ricerca Circolare Lab’ a Monza, nell’ambito della nuova campagna ‘Ricerca Circolare’.

Questi i vincitori dell’edizione 2025: Pasquale Agosti, Fondazione Luigi Villa, sul tema della prevenzione dell’invecchiamento vascolare precoce nei pazienti con emofilia A; Bernadette Basilico, Università degli Studi di Roma La Sapienza, sul ripristino della funzione sinaptica attraverso una piattaforma per la medicina di precisione; Luciana Cacciottola, Unicamillus, sulla fertilità ed ereditarietà nei giovani sopravvissuti al cancro e l’eredità genetica della radioterapia negli ovociti; Anastasia Conti, Fondazione Telethon ETS, sulle nuove intuizioni sugli elementi trasponibili come fattori scatenanti della resistenza alla terapia e della ricaduta nella leucemia mieloide acuta; Beatrice Greco, Università Vita-Salute San Raffaele, sullo studio per progettare cellule Car-T per superare la resistenza tumorale indotta dalla glicosilazione; Francesco Millozzi, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, sul progetto per lo studio delle nanoparticelle d’oro aptamero per la somministrazione di oligonucleotidi antisenso nella distrofia muscolare di Duchenne; Giacomo Rossitto, Università degli studi di Padova, sul progetto di studio per le alterazioni microvascolari funzionali e strutturali a breve termine indotte dagli antagonisti del recettore del peptide-1 valutate in vivo con ottica adattiva nella retina di pazienti diabetici-obesi.

L’evento ha visto anche la partecipazione di due ospiti speciali, Silvia Bencivelli e Dario Vergassola, che porteranno nei teatri italiani ‘Medicina Spericolata’, uno spettacolo dedicato alla storia della ricerca e delle sperimentazioni in medicina, nell’ambito delle iniziative della Campagna ‘Ricerca Circolare’.