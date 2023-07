Ricerca, individuato in Italia il biomarcatore che rivoluziona le cure per il Mesotelioma

Nuove conoscenze e prospettive per i pazienti ammalati di Mesotelioma pleurico, in particolare da uno studio dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia sono stati scoperti meccanismi in grado di influenzare l’aggressività del tumore e definire nuove prospettive per l’impiego di terapie mirate per i pazienti. La ricerca, finanziata coi fondi del 5×1000, pubblicata sulla rivista scientifica ‘Molecular Cancer’, spiega la titolare dello studio, dottoressa Federica Torricelli, ha consentito da un lato di identificare “biomarcatori che possono aiutare la stratificazione del rischio e quindi una terapia più mirata per i pazienti” e dall’altra “il potenziamento dell’efficacia dell’immunoterapia per il Mesotelioma, la cui introduzione ha portato qualche vantaggio in termini di risposta clinica, ma per una porzione estremamente limitata di casi”. Lo studio è stato condotto anche da Benedetta Donati, Francesca Reggiani, Veronica Manicardi, Simonetta Piana, Riccardo Valli, Filippo Lococo e Alessia Ciarrocchi del laboratorio di ricerca traslazionale e dell’anatomia patologica dell’Irccs reggiano.

Partendo da campioni di pazienti trattati in ospedale, si è riusciti a dimostrare che la progressione del Mesotelioma è determinata da una complessa serie di eventi: l’amianto depositandosi sulla pleura crea uno stato di infiammazione cronica che determina un deciso rimodellamento della matrice extracellulare e la secrezione di molecole circolanti anche di tipo infiammatorio. Queste molecole attraggono nel sito del tumore numerose componenti del sistema immunitario che però sono inattive, bloccate dall’espressione di specifici inibitori della loro funzione. La mancata attivazione della risposta immunitaria contro il tumore consente alla lesione di progredire verso stadi di aggressività più elevati.