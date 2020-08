Ricerca industriale, progetti selezionati nei bandi Ue: ecco i criteri per la concessione degli incentivi

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (la n. 205 del 18 agosto scorso) il decreto 1° luglio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, che definisce i “criteri generali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni dell’Unione europea”. Lo scopo del decreto è “promuovere relazioni più strette tra la comunità dei ricercatori e l’industria, in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione europea e di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione sull’intero territorio nazionale attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative di alto profilo”.



I soggetti beneficiari

Tra i soggetti beneficiari vi sono:

– le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 cc codice civile, numeri 1) e 3), comprese le imprese artigiane;

– le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

– le imprese che esercitano le attività ausiliarie in favore delle imprese citate;

– i Centri di ricerca.

Questi soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca.

Occorre evidenziare che i progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione agli obiettivi specifici previsti nei singoli bandi emanati dalle istituzioni UE, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali.



Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi:

– al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

– agli strumenti ed alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;

– ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

– alle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei risultati, calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’art. 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall’art. 29 del regolamento (Ue) n. 1290/2013;

– ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.



Istruttoria dei progetti selezionati

L’attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione è svolta dal Ministero con riferimento:

-alle caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;

-alla coerenza della proposta con le finalità dichiarate;

-alla fattibilità tecnica, alla sostenibilità economico-finanziaria, alla qualità tecnica e all’impatto del progetto di ricerca e sviluppo, alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;

-alle caratteristiche del soggetto proponente;

-alla pertinenza e alla congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo;

-alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.



Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni saranno erogate dal Ministero, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di cinque soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.