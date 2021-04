Ricerca innovativa, 507 mln dall’Ue: finanziamenti per 8 atenei italiani

Dalle minacce dei virus emergenti ai chip ispirati alle reti neurali:, sono fra i temi dei progetti innovativi presentati dai 209 ricercatori, di cui 45 donne, che si sono aggiudicati i 507 milioni complessivi assegnati dal Consiglio europeo della ricerca (Erc). I fondi degli Advanced Grants sono destinati ai ricercatori che sono gia’ avanti nella carriera e che presentano progetti innovativi. L’Italia e’ ottava per numero di progetti che condotti in altrettante sue universita’, dopo Gran Bretagna (51) e Germania (40) e Francia (22). E’ quarta per nazionalita’ dei ricercatori (17), dopo Germania (53), Regno Unito (32) e Francia (21).

Tra le otto universita’ italiane che ospiteranno i ricercatori vincitori del finanziamento ci sono la Bocconi di Milano, con ben due progetti, e poi quelle di Torino, Modena e Reggio Emilia, Firenze, Chieti e Pescara, la Statale di Milano e lo European University Institute di Fiesole (Firenze), dove e’ una ricercatrice straniera a condurre i suoi studi nel nostro Paese: e’ Sule Alan, docente turca di economia che fino al 2019 lavorava nell’universita’ britannica dell’Essex. “Grazie a quest’ultimo bando del programma Horizon 2020, piu’ di 200 ricercatori potranno seguire il loro istinto scientifico. Il grande aumento delle domande ha portato ad una competizione molto dura, che ha visto emergere solo l’8% dei candidati”, ha commentato il presidente dell’Erc, Jean-Pierre Bourguignon, I nuovi progetti di ricerca porteranno alla creazione di circa 1.900 posti di lavoro per post-dottorati, dottorati e altri membri dello staff. I ricercatori selezionati dovranno condurre il loro progetto nelle universita’ e centri di 14 Paesi membri dell’Unione Europea, piu’ quelli associati, dove Regno Unito (51), Germania (40), Francia (22) e Olanda (17) ospiteranno il numero maggiore. Complessivamente hanno partecipato al bando 2.678 ricercatori di 25 nazionalita’, di cui il 22% donne. Il 23% delle proposte selezionate e’ stato presentato da ricercatrici.