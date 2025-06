Ricerca, la creatina contro l’Alzheimer: può aiutare la memoria nei pazienti

Un integratore popolare come la creatina, utilizzata prevalentemente per rafforzare i muscoli, ha mostrato di migliorare memoria, capacità di attenzione, lettura e ragionamento in un gruppo di malati di Alzheimer. I risultati sono stati osservati in brevissimo tempo in un nuovo, piccolo studio condotto su 20 persone con la patologia. Per 8 settimane i pazienti hanno assunto 20 grammi al giorno dell’integratore. Nei test condotti da ricercatori dell‘Università del Kansas i livelli di creatina misurati nel sangue dei volontari sono saliti dell’11% nel giro delle 8 settimane. Le loro capacità cognitive hanno evidenziato miglioramenti in tutti campi su cui sono state testate. Analisi precedenti avevano mostrato che la creatina induce la produzione di quantità maggiori rispetto alla norma di adenosina trifosfato (o Atp), una sostanza utilizzata dalle cellule per l’energia, inclusa quella cerebrale e neurologica, diminuita e danneggiata nei pazienti con l’Alzheimer. “Abbiamo prove preliminari, ma sufficienti” a continuare gli studi sui possibili benefici della della creatina su questi malati, ha osservato il co-autore della ricerca Matthew Taylor, direttore del laboratorio sulla nutrizione della università del Kansas. “La creatina – ha spiegato – è importantissima per il trasporto dell’energia dal mitocondrio e può teoricamente aumentare la produzione proprio della fonte primaria di energia per il cervello, ossia l’Atp carente nei malati di Alzheimer”.