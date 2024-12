Ricerca, le “promesse” del microbiota: strumento di routine per diagnosi precoci

Sono tante le promesse del microbiota intestinale, sempre più protagonista di studi che ne esplorano le potenzialità. Per gli esperti potrebbe forse un giorno diventare uno strumento di routine per la diagnosi precoce di tante malattie e di guida al trattamento, ma al momento – precisano – mancano solide evidenze scientifiche a supporto di queste indicazioni. I tempi, insomma, “non sono ancora maturi” per utilizzare ampiamente (al di fuori dei centri fortemente specializzati) l’analisi del microbiota nella pratica clinica. E’ uno dei messaggi che emerge da un documento di consenso pubblicato su ‘Lancet Gastroenterology & Hepatology’, che nasce dal lavoro di un panel di esperti internazionali guidato dai professori Antonio Gasbarrini e Giovanni Cammarota e da Gianluca Ianiro di Fondazione Policlinico Gemelli Irccs/Università Cattolica del Sacro Cuore, tra i pionieri delle ricerche sul microbiota, un mediatore chiave di alcune funzioni umane essenziali: dal metabolismo, alla regolazione immunitaria, alla risposta ai farmaci. Gli squilibri della sua composizione (‘disbiosi’) risultano associati a diverse patologie intestinali ed extra-intestinali e possono influenzare la risposta ai trattamenti (anche oncologici). Sebbene questo settore sia ancora pionieristico, ci sono già delle ricadute nella pratica clinica. La manipolazione del microbiota, per mezzo del trapianto di microbiota fecale, ad esempio, rappresenta al momento il trattamento di routine per le recidive delle infezioni da Clostridiodes difficile. Al momento, rilevano gli esperti, l’interesse e l’entusiasmo verso ulteriori evoluzioni future abbondano. Nonostante, però, per un salto in avanti manchino al momento valide prove scientifiche e sui banchi dell’università non venga insegnato ai futuri medici come interpretare un test sul microbiota, né come manipolarlo a scopo terapeutico, il mercato corre più veloce della scienza, come già è avvenuto in passato con i test genetici casalinghi. Per dare una regola a questa nuova corsa dell’oro e definire degli standard di qualità e accuratezza il panel di esperti si è confrontato per fare il punto. “Negli ultimi anni – ricorda Serena Porcari della Unità operativa complessa di Gastroenterologia del Gemelli e prima autrice dello studio – il microbiota intestinale ha assunto un ruolo chiave come strumento diagnostico, prognostico e terapeutico. In quest’ottica il primo step, per una modulazione mirata del microbiota stesso, è l’ottenimento di una standardizzazione della sua analisi, regolamentata secondo la definizione di criteri minimi per l’esecuzione del test”. L’iniziativa degli esperti è dunque mirata a stabilire delle regole etiche, di organizzazione e tecniche per lo sviluppo, l’uso commerciale e l’implementazione clinica dei test sul microbiota.