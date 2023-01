Ricerca, l’Iss lancia il bando “Riprei”: budget di 4 mln per gli studi sul Covid

Conoscere meglio Sars-Cov-2, a partire dalla caratterizzazione delle sue varianti e dei meccanismi di diffusione e patogenicità fino all’individuazione di strategie innovative per la diagnosi, la prevenzione e la cura. E’ questo l’obiettivo del bando per il finanziamento di progetti di ricerca biennali, del valore di 4 milioni di euro, finanziati dal ministero della Salute attraverso l’Istituto superiore di sanità, pubblicato nell’ambito del progetto ‘Rete italiana per la sorveglianza virologica, il monitoraggio immunologico, la formazione e la ricerca in preparazione alla gestione delle emergenze infettive (Riprei)’. Lo fa sapere l’Istituto superiore di sanità. Al bando possono partecipare ricercatori che operano presso Università, enti di ricerca, enti del Ssn e sanità militare. Sono previsti finanziamenti sia per progetti pilota, monocentrici, dedicati a idee innovative, che per ricerche più consolidate che riuniscono ricercatori di enti diversi. Le aree di ricerca per cui si può chiedere il finanziamento sono la caratterizzazione fenotipica delle varianti di Sars-Cov-2, la messa a punto di modelli di infezione in vitro e in vivo, lo studio dell’interazione virus-ospite e meccanismi di patogenicità e nuovi approcci e strumenti diagnostici, preventivi e terapeutici. Le domande potranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione della call attraverso la piattaforma dedicata che sarà attiva nei prossimi giorni.