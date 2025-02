Ricerca, litio dalle batterie esauste: parte il progetto “Caramel” per materiali strategici

Estrarre litio, cobalto e altri materiali strategici dalle batterie esauste usando, a livello industriale, un innovativo forno a microonde: e’ l’obiettivo di Caramel un progetto dell’Universita’ degli Studi di Brescia finanziato dal Ministero dell’Universita’ e della Ricerca con il bando Fisa (Fondo Italiano per le Scienze Applicate) con un importo totale di 1.016.499.73 euro e coordinato da Elza Bontempi, dell’Universita’ degli studi di Brescia. Acronimo di New Carbothermic Approaches to Recovery Critical Metals from Spent Lithium-Ion Batteries, Caramel punta a trasformare le batterie esauste in una miniera da cui estrarre litio, cobalto e altri elementi strategici a costi inferiori rispetto alle tecnologie esistenti, con una migliore efficienza – tra cui il recupero di oltre il 90% di litio contenuto nelle batterie esauste – riduce il consumo energetico di oltre il 50%, e abbatte l’impatto ambientale. Il processo di estrazione attraverso la ‘cottura’ con forno a microonde elimina completamente l’uso di acidi inorganici commerciali, limitando cosi’ l’utilizzo di sostanze inquinanti. Inoltre, una volta implementato su scala industriale permetterebbe all’Italia, povera di queste risorse, di essere meno dipendente dalle forniture dall’estero. Proprio la dipendenza dalle materie prime critiche, come il litio e il cobalto, accentua la vulnerabilità economica e geopolitica del continente europeo.