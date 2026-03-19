Ricerca, l’orologio più preciso del mondo: sbaglia un secondo ogni 30 miliardi di anni

Sviluppato in Cina un sofisticato orologio ottico che è in grado di misurare i secondi con una precisione di 19 cifre decimali: ciò significa che se funzionasse per 30 miliardi di anni (più del doppio dell’età attuale dell’universo), il suo scarto sarebbe di un solo secondo. Il risultato, pubblicato sulla rivista Metrologia dai ricercatori dell’Università di scienza e tecnologia della Cina, rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di cambiare la definizione ufficiale del secondo entro il prossimo decennio. Dal 1967, l’unità di misura del tempo è definita sulla base di un orologio atomico al cesio: corrisponde esattamente a 9.192.631.770 oscillazioni della radiazione emessa dall’atomo di cesio-133 durante la transizione tra due stati energetici. Questa definizione ha sostituito quella precedente, basata sulla rotazione della Terra, che si è rivelata troppo irregolare per le esigenze della scienza moderna. Oggi, grazie al nuovo orologio ottico al reticolo di stronzio, la misurazione del tempo può fare un passo avanti. Questo genere di orologio sfrutta la luce per contare le oscillazioni degli atomi di stronzio intrappolati in un reticolo laser, una tecnologia che consente di misurare intervalli di tempo con una precisione superiore a quella dei tradizionali orologi al cesio. Secondo i ricercatori, il nuovo dispositivo è così preciso che potrebbe aprire la strada a una possibile ridefinizione del secondo, già discussa a livello internazionale: per rendere ufficiale la modifica, però, è necessario che almeno tre orologi ottici simili siano operativi in laboratori diversi, per confermare la stabilità e l’affidabilità della misura. Oltre a migliorare la precisione del tempo, il nuovo orologio ottico potrebbe avere applicazioni anche in fisica e geodesia, ad esempio per il monitoraggio delle variazioni del campo gravitazionale terrestre e la ricerca di segnali legati alla materia oscura.