Ricerca, l’Ue si prepara alle future pandemie: finanziamento da 120 milioni di euro

La Commissione europea ha lanciato “be ready”, un nuovo partenariato europeo per la preparazione alle pandemie, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’Ue di anticipare, prevenire e rispondere rapidamente alle epidemie e alle pandemie. Grazie a un finanziamento dell’Ue pari a 120 milioni di euro, il partenariato lancerà bandi transnazionali congiunti annuali che promuoveranno la collaborazione in Europa e oltre, con l’obiettivo di aumentare le conoscenze e rafforzare la preparazione alle minacce sanitarie emergenti, spiega la Commissione in una nota. Be ready riunisce 81 organizzazioni di 27 paesi ed è coordinato dall’Anrs-Infectious Emerging Diseases-Mie francese. Il primo bando transnazionale congiunto sarà lanciato con 21 organizzazioni di finanziamento e si concentrerà sulla ricerca volta a una migliore comprensione del potenziale pandemico dei patogeni emergenti e allo sviluppo di contromisure mediche innovative.