Ricerca, malattie cardiache e osteoartrosi: avviso da 96,6 mln per progetti hi-tech

L’Innovative Health Initiative (IHI) ha pubblicato la call 8, un bando che mira a sostenere Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) sulle malattie cardiache nelle città, utilizzando i big data per affrontare l’osteoartrosi, lo sviluppo di “sandbox normativi” e i modi migliori per misurare l’impatto di una terapia sui pazienti.

Possono partecipare al bando consorzi che includano almeno 3 entità giuridiche indipendenti, con sede in diversi Stati Membri dell’UE o paesi associati a Horizon Europe. In particolare, possono partecipare soggetti giuridici pubblici (senza scopo di lucro) e privati (a scopo di lucro): organizzazioni di ricerca/istruzione superiore o secondaria (private o pubbliche), piccole e medie imprese (PMI) e aziende più grandi, organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni professionali sanitarie/fornitori di servizi sanitari, organizzazioni di pazienti/cittadini, organismi di regolamentazione, organismi notificati, organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA), contribuenti sanitari, enti di beneficenza e fondazioni, autorità pubbliche. Il budget totale del bando è di 96.600.000 euro.

La call ha due scadenza: per la presentazione della short proposal è fissata al 10 ottobre 2024, mentre per la full proposal c’è tempo fino al 23 aprile 2025.