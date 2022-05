Ricerca, malattie genetiche cardiovascolari: bando della Fondazione Telethon per under 40

La Fondazione Telethon e il Centro Cardiologico Monzino lanciano un bando congiunto per sostenere progetti innovativi nel campo delle malattie genetiche cardiovascolari condotti da eccellenti postdoc.

In particolare, il bando mira a finanziare un progetto di ricerca traslazionale sulle malattie genetiche cardiovascolari, con un focus particolare sulle terapie avanzate. Avranno la priorità i progetti che hanno lo scopo di validare una Proof of Concept per un approccio traslazionale di terapia genica.

Il bando è aperto a candidati italiani e stranieri che abbiano completato almeno un tirocinio post-dottorato e che siano pronti per una posizione di ricerca indipendente. Saranno accettati candidati con un titolo di dottorato conseguito almeno da 3 anni e con meno di 40 anni di età al momento della chiusura del bando.

I candidati potranno richiedere un budget fino a 350.000 euro per 3 anni, incluso uno stipendio fino a 150.000 euro per 3 anni in base alla specifica esperienza post-dottorato.

La scadenza per presentare le proposte è il 25 maggio 2022.