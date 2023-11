Ricerca, malattie infettive emergenti: dall’Iss due nuovi avvisi per 7 milioni di euro

Sette milioni di euro sono a disposizione per la ricerca sulle malattie infettive emergenti, in particolare “sulle reti clinico-diagnostiche e sui dati comportamentali e la loro influenza nella modellistica delle emergenze infettive”. Lo comunica l’Istituto superiore di sanità, informando che sono stati “pubblicati i due Bandi a cascata di cui è responsabile l’Iss (Spoke 4) nell’ambito del Programma di ricerca del Partnerariato esteso Inf-Act, finanziato dal Pnrr nel campo delle malattie infettive emergenti”. “I bandi, afferenti al Research Node 4 ‘Epi-Mod’ del Programma di ricerca Int-Act – spiega l’Istituto – finanzieranno proposte progettuali per lo sviluppo, a livello nazionale, di una rete in grado di studiare marker clinici e diagnostici di gravità/esito di malattie infettive emergenti ed una rete volta a migliorare la capacità di monitorare il comportamento umano per costruire modelli innovativi di trasmissione delle malattie infettive”. “L’obiettivo del primo bando, del valore di 5 milioni di euro – dettaglia l’Iss – consiste nello sviluppo di una rete clinico/diagnostica a livello nazionale per identificare parametri clinici/diagnostici/ immunologici indicativi della severità/esito di malattie causate da patogeni compresi tra gli obiettivi di studio del Programma di ricerca Inf-Act in adulti, in bambini e in soggetti ricoverati in terapia intensiva. L’obiettivo del secondo bando, del valore di 2 milioni di euro, è la raccolta tempestiva di dati sul comportamento umano per la sorveglianza e la messa a punto di modelli di predizione dell’evoluzione delle epidemie con riferimento alle malattie infettive emergenti”.