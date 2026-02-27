Ricerca, Maugeri innova la riabilitazione anche con robotica e AI

Attraverso l’integrazione tra biologia, tecnologia e dati

Pavia, 27 feb. (askanews) – Oltre 450 pubblicazioni scientifiche in un anno con un elevato impact factor, circa 200 studi clinici attivi, 50 finanziamenti competitivi in corso e 54 laboratori di ricerca attivi. Sono i numeri di Maugeri, protagonista a livello nazionale della riabilitazione multispecialistica, che ha presentato a istituzioni e mondo accademico, nella seconda edizione del Maugeri Research Day, i risultati più significativi della sua attività scientifica.”Il ruolo delle ricerca in una realtà come Maugeri – ha detto Luca Damiani, presidente esecutivo Maugeri – che ha nel suo DNA propria la ricerca è quello di continuare a essere un istituto di ricovero e cura a carattere clinico e scientifico a disposizione dell’intero Paese con le nostre nove Irccs e quindi continuare a investire, sui giovani, sull’intelligenza artificiale, ma soprattutto riuscire a investire in quei giovani che abbiano voglia di rimanere in Italia e di costruire un qualcosa con noi e per il Paese”.Una traiettoria fatta di integrazione tra biologia, tecnologia e dati all’interno di ambienti riabilittativi che mette anche l’intelligenza artificiale e la robotica al servizio di fragili e malati cronici.”La ricerca – ha osservato Alessandra Gallone, del Ministero dell’Università e della Ricerca – nasce proprio per migliorare il benessere della persona umana, dell’uomo dell’ambiente che ci circonda e quindi fragilità e cronicità diventano due temi essenziali e centrali nel momento in cui si può trattare la fragilità e la cronicità in un sistema coordinato in un ecosistema che vede il sistema della salute, della ricerca, della formazione, del pubblico e del privato che lavorano insieme, un grande lavoro, quello che sta succedendo oggi qua all’Istituto Maugeri dove un master in particolare sul tema della fragilità consentirà di mettere insieme tutti gli attori di un sistema sanitario complesso e andare mirati verso l’obiettivo che è quello del benessere”Durante la giornata sono stati infatti consegnati i diplomi del Master di secondo livello in “Prevenzione, Cura e Riabilitazione del Paziente Fragile”, realizzato con l’Università di Pavia e il Ministero dell’Università e della Ricerca.