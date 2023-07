Ricerca, missioni in Artico 2023 Cnr: stanziamento da 1,4 milioni di euro

Il Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ha pubblicato il bando per le ricerche in Artico 2023, con scadenza prevista il 22 settembre 2023. La call mira a raccogliere proposte progettuali per lo svolgimento di attività di ricerca volte ad accrescere le conoscenze relative alla regione Artica e influenze alle medie latitudini, in linea con gli obiettivi definiti dal Programma PRA 2021-2023.

Nello specifico, ciascuna proposta della durata di 36 mesi dovrà indirizzarsi a uno dei seguenti obiettivi scientifici: comprensione quantitativa dei processi che contribuiscono al riscaldamento rapido della regione artica, la cosiddetta ‘Arctic Amplification’; cambiamenti delle caratteristiche inerenti ai mari artici; cambiamenti degli ecosistemi artici e relative; conseguenze sulla flora e fauna artica, insieme alla valutazione degli impatti dell’inquinamento; ricostruzioni, analisi e modellazione dei processi influenti sulle transizioni climatiche della criosfera nell’Artico; effetti dei cambiamenti climatici e ambientali su vari aspetti inerenti alle popolazioni artiche.

Possono partecipare al bando università, istituti di ricerca pubblici e altri enti di ricerca nazionali, singolarmente o in consorzi di massimo 5 partecipanti. E’ altresì permessa la partecipazione di enti esteri, ma senza possibilità di ottenere finanziamenti.

Il budget complessivo della call è di 1.404.000 euro, per un importo compreso tra 100.000 e 250.000 euro per ciascuna proposta finanziata.