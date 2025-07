Ricerca, Msca Postdoctoral Fellowships: budget di 274 milioni di euro

E’ aperto il bando MSCA Postdoctoral Fellowships 2025 che punta a valorizzare il potenziale creativo e innovativo dei ricercatori titolari di un dottorato di ricerca, che desiderano acquisire nuove competenze attraverso la formazione avanzata, la mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale.

La call è dotata di un budget complessivo pari a 274 milioni di euro.

L’invito del 2025 comprende due tipi di borse: le borse post-dottorato europee – European Postdoctoral Fellowships – sono aperte ai ricercatori di qualsiasi nazionalità che desiderino realizzare un progetto di 1 o 2 anni nell’UE o in un paese associato a Horizon Europe; le borse post-dottorato mondiali – Global Postdoctoral Fellowships – sono invece aperte ai cittadini europei o ai soggiornanti di lungo periodo di uno Stato membro dell’UE o di un paese associato a Horizon Europe, che svolgono un progetto di mobilità in un paese terzo non associato, prima di tornare in Europa. In particolare, la borsa di studio dura da 2 a 3 anni, di cui i primi 1/2 anni trascorsi in un Paese terzo non associato, seguiti da una fase di ritorno obbligatoria di 1 anno presso un’organizzazione con sede in uno Stato membro dell’UE o associata a Horizon Europe.

L’invito si chiuderà il 10 settembre 2025 e dovrebbe finanziare circa 1 650 progetti.

Le borse di studio post-dottorato MSCA sono quindi aperte a ricercatori eccellenti di qualsiasi nazionalità, compresi ricercatori che desiderano reintegrarsi in Europa e ricercatori con un alto potenziale che mirano a una ripresa della propria carriera nella ricerca. Il programma incoraggia inoltre i ricercatori a lavorare su progetti di ricerca e innovazione in settori non accademici.