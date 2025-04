Ricerca, neuroni e apprendimento: svelati i meccanismi paralleli

I neuroni applicano regole multiple di plasticita’ sinaptica in parallelo, a seconda della regione subcellulare. Lo rivela uno studio guidato da William “Jake” Wright, Nathan Hedrick e Takaki Komiyama, dell’Università della California, San Diego, pubblicato su Science. La scoperta ridefinisce il concetto di “problema dell’assegnazione dei crediti” nel cervello, con implicazioni per l’intelligenza artificiale e la comprensione di disturbi neurologici. Utilizzando l’imaging a due fotoni su topi, i ricercatori hanno monitorato in tempo reale. L’imaging ad alta risoluzione ha permesso il tracciamento simultaneo di input e output neuronali nella corteccia cerebrale, con visualizzazione delle variazioni sinaptiche a livello subcellulare. I ricercatori hanno monitorato i topi impegnati in compiti di apprendimento, mentre loro registravano l’attività di dendriti e assoni tramite microscopia avanzata. I ricercatori hanno monitorato simultaneamente l’input sinaptico tramite il rilascio di glutammato e l’output neuronale tramite l’attivita’ del calcio, scoprendo che i diversi compartimenti dendritici di un singolo neurone applicano regole di plasticita’ differenti. Nei dendriti apicali, la plasticita’ e’ guidata dalle interazioni locali tra sinapsi vicine, con un rafforzamento sinaptico quando le sinapsi sono coattive. Nei dendriti basali, invece, la plasticita’ dipende dall’output globale del neurone, rafforzandosi o indebolendosi in base all’allineamento dell’attivita’ sinaptica con il potenziale d’azione globale. La soppressione dell’attività neuronale comprometteva la plasticità solo nei dendriti basali, non in quelli apicali. Secondo i risultati, le sinapsi non seguono un’unica regola di rafforzamento/indebolimento, ma mostrano dinamiche differenziate in base alla loro posizione nel neurone. I neuroni gestiscono informazioni attraverso compartimenti indipendenti, ottimizzando l’adattamento ai nuovi stimoli.