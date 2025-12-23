Ricerca, neuroplasticità del cervello: “generatori di impulsi” modificati dai ricordi 

Durante i processi di apprendimento e formazione della memoria, una struttura chiave dei neuroni puo’ allungarsi o accorciarsi, modificando l’intensita’ dei segnali nervosi. Per la prima volta questo fenomeno è stato osservato direttamente nel cervello vivente, grazie a uno studio condotto su topi da ricercatori del DZNE – German Center for Neurodegenerative Diseases. I risultati sono pubblicati sulla rivista scientifica Nature Neuroscience. La ricerca riguarda il cosiddetto segmento iniziale dell’assone (axon initial segment), una porzione del neurone che funziona come un vero e proprio “generatore di impulsi”, decidendo se e con quale forza viene prodotto un segnale elettrico. Finora questo meccanismo era stato documentato solo in colture cellulari o in campioni di tessuto; ora e’ stato seguito nel tempo nel cervello di animali vivi durante l’apprendimento.

Il team guidato dal neuroscienziato Jan Grundemann, professore all’University of Bonn, ha monitorato singoli neuroni in una regione della corteccia cerebrale coinvolta nei processi di apprendimento. Utilizzando tecniche avanzate di microscopia, i ricercatori hanno osservato che il segmento iniziale dell’assone puo’ cambiare lunghezza nel corso di giorni: in alcuni neuroni si allunga, in altri si accorcia. “La lunghezza di questo segmento determina l’eccitabilita’ del neurone”, spiega Grundemann. “Un segmento piu’ lungo genera impulsi piu’ forti rispetto a uno piu’ corto. Questo rappresenta un potente meccanismo di regolazione dell’attivita’ cerebrale”. Secondo lo studio, tali modifiche costituiscono una forma di neuroplasticita’, affiancando i cambiamenti già noti a livello delle sinapsi. Gli autori sottolineano che il segmento iniziale dell’assone agisce come una sorta di “interruttore principale”: mentre le sinapsi regolano il passaggio dei segnali tra neuroni, questa struttura decide se il neurone si attiva e quanto forte sara’ la sua risposta. Entrambi i meccanismi risultano quindi rilevanti per la formazione dei ricordi. Il gruppo di ricerca intende ora studiare il ruolo di questi cambiamenti nelle malattie neurodegenerative. “Nell’Alzheimer la trasmissione dei segnali nervosi e’ compromessa“, osserva Grundemann. “Vogliamo capire come i depositi proteici tipici della malattia influenzino il funzionamento di questi segmenti, per migliorare la comprensione dei meccanismi patologici e individuare possibili bersagli terapeutici”.