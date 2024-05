Ricerca, nuova scoperta sulle cellule malate: ecco le impronte atomiche del cancro

Scoperte, per la prima volta, le impronte atomiche del cancro. Lo rivela uno studio degli scienziati dell’Universita’ del Colorado Boulder e dell’Universita’ di Princeton, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. In un caso in cui la medicina incontra la scienza della terra, i ricercatori, grazie all’impiego di uno strumento spesso utilizzato in geologia, hanno scoperto che le cellule tumorali possono essere costituite da un diverso assortimento di atomi di idrogeno, rispetto ai tessuti sani. I risultati potrebbero fornire ai medici nuove strategie per studiare il modo in cui il cancro cresce e si diffonde e potrebbero anche, un giorno, portare a nuovi modi per individuare il cancro al suo stadio iniziale. “Questo studio aggiunge un nuovo livello alla medicina, dandoci la possibilita’ di osservare il cancro a livello atomico”, ha dichiarato Ashley Maloney, del CU Boulder, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Geologiche, che ha guidato la ricerca. “In natura l’idrogeno si presenta in due principali sapori, o isotopi”, ha detto Maloney. “Alcuni atomi di idrogeno, chiamati deuterio, sono un po’ più pesanti, mentre altri, solitamente noti solo come idrogeno, sono un po’ piu’ leggeri”, ha continuato Maloney. “Sulla Terra, gli atomi di idrogeno superano quelli di deuterio con un rapporto di circa 6.420 a uno”, ha precisato Maloney. Per decenni, gli scienziati di diversi settori si sono rivolti alla distribuzione naturale di questi atomi alla ricerca di indizi che spiegassero la storia del pianeta Terra. Gli scienziati del clima, ad esempio, esaminano gli atomi di idrogeno intrappolati nel ghiaccio dell’Antartide per dedurre quanto la Terra fosse calda o fredda centinaia di migliaia di anni fa.