Ricerca, nuove terapie per malattie rare: online l’avviso “Erdera” 2025

E’ online la call transnazionale congiunta 2025 della European Rare Diseases Research Alliance (ERDERA) che finanzierà progetti per sviluppare nuove terapie per malattie rare. Il bando, dal titolo “Pre-clinical therapy studies for rare diseases using small molecules and biologicals – development and validation”, sostiene progetti di ricerca transnazionale focalizzati su almeno 2 delle seguenti aree: Sviluppo di nuove terapie in ambiente preclinico attraverso studi su modelli di malattia cellulari, organoidi e animali, e/o utilizzo di modelli in silico o di intelligenza artificiale per accelerare il tasso di successo della fase preclinica; sviluppo di biomarcatori predittivi e farmacodinamici correlati all’efficacia della terapia in ambiente preclinico, che potrebbero servire come endpoint surrogati; replica di studi preclinici in un laboratorio indipendente per aumentare la validità dei risultati esplorativi; studi preclinici di proof of concept per dimostrare l’attività farmacologica in vitro e in vivo, la farmacocinetica e la farmacodinamica del farmaco in sperimentazione (cioè, piccole molecole e/o biologici) e i primi dati tossicologici e di sicurezza, nonché studi a sostegno della preparazione per l’autorizzazione all’avvio di una sperimentazione clinica conforme ai requisiti normativi.

La call si rivolge a consorzi interdisciplinari e transnazionali composti da 4 a 6 partners provenienti da almeno 4 Paesi partecipanti. Possono richiedere finanziamenti: ricercatori, università, enti di ricerca; settore sanitario pubblico; imprese (di ogni dimensione); organizzazioni di pazienti.

Il bando ha una procedura di presentazione delle proposte progettuali in due fasi, con la data di chiusura per le proposte preliminari internazionali prevista per il 13 febbraio 2025 alle 14:00 (CET), mentre per quelle complete che superano la prima fase per il 9 luglio 2025.

L’Italia partecipa al bando con il contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), del Ministero della Salute, della Regione Toscana, della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica della Lombardia e della Fondazione Telethon. Nel bando e nelle linee guida è possibile trovare le singole regole di partecipazione e finanziamento.