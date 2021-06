Ricerca, nuovi avvisi Marie Skłodowska-Curie: da Bruxelles 822 milioni per il 2021

Nel 2021 saranno erogati circa 822 milioni di euro attraverso i bandi Marie Skłodowska-Curie a sostegno della formazione e della carriera dei ricercatori europei. Lo annuncia la Commissione Ue presentando il programma faro dell’Ue, nell’ambito di Orizzonte Europa, per il finanziamento di dottorati e formazione post-dottorato. Nello specifico, scrive la Commissione, per i bandi di dottorato “per la formazione di dottorandi nel mondo accademico e in altri settori, tra cui l’industria e le imprese”, saranno stanziati 402,95 milioni di euro. Per le borse di studio post-dottorato sono invece previsti 242 milioni di euro, per gli scambi di personale nel campo della ricerca saranno investiti 72,5 milioni e il resto dei finanziamenti servirà per i programmi internazionali, di scambio con i Paesi extra Ue associati a Orizzonte Europa, e per il bando relativo alla Notte europea dei ricercatori.