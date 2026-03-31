Ricerca, nuovo studio sul vino: un consumo moderato riduce del 21% i rischi di malattie cardiovascolari

Un nuovo studio su 340mila persone presentato a Washington scuote la comunità medica: se birra e superalcolici aumentano i rischi, il consumo moderato di vino riduce del 21% la mortalità cardiovascolare. Il dibattito scientifico sul rapporto tra alcol e salute si arricchisce di un nuovo, importante capitolo che sembra incrinare il dogma del “rischio zero” assoluto, introducendo una distinzione netta tra le diverse tipologie di bevande. I dati presentati alla sessione scientifica annuale dell’American College of Cardiology (ACC.26) a Washington offrono una prospettiva inedita, frutto di un’analisi monumentale condotta su oltre 340.000 adulti britannici monitorati per ben 13 anni attraverso la UK Biobank.

L’evidenza più dirompente emersa dallo studio risiede nella profonda differenza degli effetti biologici a seconda di cosa si versa nel bicchiere. Mentre il consumo elevato di qualsiasi tipo di alcol conferma un aumento generalizzato della mortalità, le traiettorie cambiano drasticamente quando si parla di consumo basso o moderato. In questo scenario, il vino non solo si distacca nettamente da birra e superalcolici per la sua minore pericolosità, ma mostra addirittura un’associazione con benefici concreti per il sistema cardiovascolare.

Nello specifico, i ricercatori hanno rilevato che chi consuma vino in quantità moderate presenta una riduzione del 21% del rischio di mortalità per malattie cardiovascolari rispetto agli astemi o ai bevitori occasionali. Al contrario, anche a bassi dosaggi, il consumo di birra, sidro e superalcolici è stato associato a un incremento del 9% del rischio di eventi cardiaci avversi. Questa dicotomia suggerisce che l’alcol non possa più essere considerato una variabile unica, ma che il veicolo attraverso cui viene assunto — e il contesto in cui avviene — giochi un ruolo determinante.

Le ragioni di questo “privilegio” del vino, e in particolare del vino rosso, risiedono probabilmente nella sua complessa matrice biologica. Oltre alla componente alcolica, il vino è ricco di composti bioattivi come i polifenoli, tra cui il celebre resveratrolo, che esercitano un’azione antiossidante e antinfiammatoria, proteggendo le pareti dei vasi sanguigni e migliorando il profilo lipidico.

Tuttavia, gli esperti sottolineano che non è solo una questione di molecole, ma anche di modelli comportamentali. Il consumo moderato di vino è spesso integrato in un regime alimentare mediterraneo, consumato lentamente durante i pasti, il che rallenta l’assorbimento dell’etanolo e ne mitiga i picchi di tossicità. Al contrario, birra e superalcolici sono più frequentemente legati a modalità di consumo fuori dai pasti o a episodi di “binge drinking”, anche se limitati numericamente.

Questi risultati invitano dunque a una riflessione più sfumata sulle linee guida di salute pubblica. Se è vero che l’eccesso resta un pericolo universale, la scienza oggi suggerisce che un calice di vino consumato con criterio non sia semplicemente “meno peggio” di altre bevande, ma possa rappresentare un elemento compatibile, se non favorevole, con la longevità cardiovascolare.