Ricerca, olio evo contro il tumore al seno: riduce infiammazione e stress ossidativo

Lo studio “Olive oil consumption and risk of breast cancer: Prospective results from the Moli-sani Study, and a systematic review of observational studies and randomized clinical trials” condotto dalla dottoressa Emilia Ruggiero – nell’ambito del Progetto Umberto della piattaforma congiunta IRCCS Neuromed – Fondazione Umberto Veronesi ETS – è stato pubblicato sulla rivista specializzata European Journal of Cancer. Le evidenze della ricerca, che ha coinvolto oltre 11.000 donne residenti in Molise per un periodo medio di 13 anni, hanno riscontrato una relazione tra il consumo di olio di oliva e la protezione dalle forme più aggressive di tumore al seno.

La pubblicazione all’interno di una delle più prestigiose riviste scientifiche internazionali sembra confermare l’ipotesi della ricercatrice dell’Unità di Epidemiologia e Prevenzione dell’I.R.C.C.S. Neuromed, borsista di Fondazione Umberto Veronesi ETS sostenuta da Monini, che l’olio d’oliva possa agire favorevolmente per l’organismo su vie biologiche diverse da quelle ormonali, come ad esempio l’infiammazione e lo stress ossidativo. “Il riconoscimento del lavoro di ricerca della dottoressa Ruggiero – dichiara Maria Flora Monini – ci inorgoglisce e ci motiva a incrementare il sostegno alla ricerca che ci vede impegnati ormai da cinque anni a fianco di Fondazione Veronesi e che costituisce un vero e proprio pilastro del Piano di Sostenibilità avviato in occasione del nostro centenario. Da più di un secolo realizziamo olio extravergine di oliva di qualità, un alimento nobile e fondamentale per la nostra dieta che, grazie ai progressi della scienza, vede riconosciute ufficialmente le sue preziose proprietà nutraceutiche”.