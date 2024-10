Ricerca, “Ozempic” speranza anti-Alzheimer: riduce il rischio nei malati di diabete

Si allarga ancora il raggio d’azione dell’Ozempic, il farmaco antidiabetico dimagrante che spopola tra le star, sul quale la scienza non smette di puntare i riflettori alla ricerca di nuovi possibili effetti. L’ultimo riguarda l’Alzheimer, la forma più diffusa di demenza, che allarma per i suoi numeri in continua crescita e il suo impatto sanitario e sociale. Un team di scienziati della Case Western Reserve School of Medicine di Cleveland, negli Usa, ha scoperto che la semagludide – principio attivo dell’Ozempic e della sua versione anti-obesità Wegovy – nelle persone con diabete di tipo 2 riduce significativamente il rischio di Alzheimer. Lo studio è finanziato dai National Institutes of Health (Nih) americani attraverso il National Institute on Aging e il National Center for Advancing Translational Sciences, ed è pubblicato su ‘Alzheimer’s & Dementia’, rivista dell’Alzheimer’s Association. Semaglutide mima l’azione dell’ormone intestinale Glp-1. Agendo sui suoi recettori (Glp-1R), riduce la fame e aiuta a controllare i livelli di zucchero nel sangue. Il gruppo guidato da Rong Xu, docente di informatica biomedica, ha analizzato 3 anni di cartelle cliniche elettroniche di quasi 1 milione di pazienti statunitensi con diabete di tipo 2. Utilizzando un approccio statistico che simula un trial clinico randomizzato, i ricercatori hanno osservato che “i pazienti a cui era stato prescritto semaglutide avevano un rischio significativamente inferiore di sviluppare la malattia di Alzheimer, rispetto a chi aveva assunto uno qualsiasi di altri 7 antidiabetici, inclusi altri farmaci mirati a Glp-1R”. Risultati che sono apparsi “coerenti nei diversi sottogruppi”, validi qualunque fosse “lo stato di obesità, il sesso e l’età”.