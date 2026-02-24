Ricerca, parte il Piano triennale con un 1,2 miliardi dal 2026 al 2028

Al via il Piano triennale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026 e che prevede un finanziamento di 1,2 miliardi di euro nel periodo 2026-2028. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che “introduce un nuovo modello di programmazione e finanziamento della ricerca, fondato su un calendario dei bandi certo, un fondo unico e su risorse definite”, rileva il ministero in una nota. “Il Piano triennale della ricerca segna una svolta rispetto al passato, quando il sistema si è trovato troppo spesso a fare i conti con incertezza nei tempi dei bandi e nell’erogazione delle risorse”, rileva Bernini. “Oggi – prosegue – assicuriamo stabilità finanziaria, programmazione chiara, continuità negli strumenti di finanziamento, intervenendo con decisione per tagliare la burocrazia”. Grazie al Piano diventa possibile conoscere in anticipo, anno per anno su un programma di tre anni, gli strumenti di finanziamento previsti dal ministero. Quanto ai tempi e alle modalità dei bandi, la pubblicazione degli avvisi è prevista entro il 30 aprile di ogni anno, con risultati resi pubblici entro il 30 settembre. Gli strumenti a supporto del Piano sono il nuovo Fondo per la Programmazione della Ricerca (Fpr), nel quale sono confluiti i principali strumenti ministeriali destinati alla ricerca di base e applicata: il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (First), il Fondo integrativo speciale per la ricerca (Fisr), il Fondo Italiano per la Scienza (Fis), il Fondo Italiano per le Scienze Applicate (Fisa) e il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale (Fres). Le linee di finanziamento comprendono inoltre i Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (Prin), si legge ancora nella nota e il “sostegno alla partecipazione a partenariati di ricerca europei e all’attuazione di accordi bilaterali, rafforzando anche il ruolo del MUR nell’ambito del Piano Mattei”.