Ricerca, partono i primi bandi con il PNRR: budget di 6 miliardi per 60 progetti

“Siamo lieti di essere tra i primi a dare attuazione al Pnrr. Parliamo di 6 miliardi di finanziamento di cui 5 devono essere messi a bando entro quest’anno. In tutto parliamo di 60 progetti. I progetti si baseranno anche sul recupero del gap generazionale e di genere e avranno caratteristiche di premialità quanto più riusciranno a soddisfare questi criteri. Ad esempio abbiamo due misure riservate a quelle strutture che avranno al loro interno almeno il 40% di donne e che dimostreranno di avere al proprio interno un programma per la parità di genere. Le riforme che verranno finanziate riguarderanno gli alloggi per gli studenti le lauree abilitanti e la ricerca e lo sviluppo”. Così la ministra dell’Università Maria Cristina Messa durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi.