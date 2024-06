Ricerca, pellicole edibili per la frutta: made in Caserta il progetto “Pofacs”

Lo sviluppo di un rivestimento con materiali biodegradabili che prolunga la conservabilità della frutta e riduce al contempo il deterioramento microbico e ossidativo del prodotto. Questo uno degli obiettivi del progetto ‘Pofacs’ su “Conservabilità, qualità e sicurezza dei prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di servizio”, coordinato dal Crea Orticoltura e Florovivaismo e condotto da diversi centri Crea. Il lavoro, svolto nell’ambito del progetto dal Crea Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura di Caserta e’ stato scelto come studio di copertina dell’ultimo numero della rivista scientifica internazionale ‘Horticulturae’. Il rivestimento edibile – messo a punto dal gruppo di ricerca coordinato da Milena Petriccione, dirigente del Crea Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura – e’ a base di sostanze naturali ed edibili, quali l’alginato di sodio, proveniente da alghe, o la mucillagine di cedro o il cloruro di calcio ed e’ stato applicato utilizzando una tecnica a strati, direttamente sulla superficie dei frutti al fine di prolungare la durata di conservazione del melone in IV gamma. Si tratta di materiali naturali e biodegradabili, che formano una pellicola sottile e trasparente, una sorta di barriera protettiva sulla superficie del prodotto, che non ne altera l’aspetto ne’ il gusto, ma che riduce la perdita di umidita’, il deterioramento microbico e i danni ossidativi, migliorando significativamente la conservabilita’ e le caratteristiche chimico-fisiche e qualitative, contrastando lo spreco e favorendo la sostenibilita’ e la redditivita’ dell’ortofrutta ‘rivestita’. Cubetti di melone trattati con il rivestimento edibile sono stati comparati con un campione non rivestito ed entrambi confezionati in contenitori di Pet e conservati a 4 C per 15 giorni. I risultati hanno evidenziato diversi benefici del rivestimento edibile durante la frigoconservazione, con la riduzione del decadimento qualitativo, una maggior concentrazione di composti bioattivi come polifenoli, flavonoidi e acido ascorbico, importanti per la loro azione antiossidante e il miglioramento del sistema enzimatico antiossidante con riduzione dell’imbrunimento dei frutti. “L’obiettivo generale del progetto ‘Pofacs’ – dichiara Simona Fabroni, prima ricercatrice e responsabile scientifico del progetto per il Crea Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di Acireale – e’ il miglioramento della conservabilita’, della qualita’, della sicurezza e della sostenibilita’ dei prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di servizio, mediante l’acquisizione di nuove conoscenze e tecnologie, di produzione e conservazione a basso impatto ambientale e ad elevata sostenibilita’ economica. I risultati del progetto potranno contribuire a migliorare la competitivita’ delle aziende operanti nel settore della trasformazione dell’ortofrutta attraverso il trasferimento di conoscenze e tecnologie gia’ sviluppate e validate su scala preindustriale”.