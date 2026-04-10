Ricerca, per simulazioni più realistiche arriva il display olfattivo indossabile

L’odore fa la differenza, e non parliamo solo di quello corporeo. Lo sanno bene i ricercatori nipponici che hanno sviluppato un nuovo display olfattivo indossabile multicanale. Il device, messo a punto dall’Istituto di Scienze di Tokyo, permette di sperimentare diverse fragranze mentre si esplorano ambienti virtuali. Il dispositivo è in grado di miscelare fino a otto fragranze in tempo reale e di diffonderle con un controllo preciso dell’intensità olfattiva. Ma qual è lo scopo? Sincronizzando l’olfatto con i contenuti di realtà virtuale, il dispositivo consente un maggiore realismo, aprendo nuove possibilità per un intrattenimento digitale più coinvolgente, una formazione simulata più realistica ma anche future tecnologie digitali per la diffusione di profumi. Per non parlare dei possibili utilizzi nel mondo della salute, dove la realtà virtuale è già impiegata in ospedale per ridurre lo stress dei pazienti alle prese con le terapie.

Le tecnologie di realtà virtuale si stanno evolvendo rapidamente, consentendo di ‘muoversi’ in ambienti estremamente realistici. Tuttavia, la maggior parte dei sistemi si basa esclusivamente su esperienze visive e uditive, trascurando uno dei sensi umani più potenti: l’olfatto. Eppure ormai la ricerca dimostra che l’olfatto e l’odore sono connessi alla memoria, alle emozioni e alla percezione ambientale. I display olfattivi esistono già: sono dispositivi che generano profumi in risposta a contenuti digitali. Ma in genere sono di dimensioni importanti: qui si cercava una soluzione agile e in grado di offrire varie ‘ricette’ olfattive. Il team di ricercatori guidato dal professor Takamichi Nakamoto del Laboratorio per la Ricerca Interdisciplinare Futura in Scienza e Tecnologia (FIRST), dell’Istituto di Scienze di Tokyo (Science Tokyo), insieme a Zhe Zou del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni, Facoltà di Ingegneria, Science Tokyo, e a Kelvin Cheng, Responsabile R&D presso Rakuten Mobile, Inc. e Rakuten Institute of Technology, ha sviluppato un display olfattivo indossabile multicanale in grado di generare miscele di profumi in tempo reale. I risultati della loro ricerca sono stati pubblicati su ‘IEEE Sensors’. “Abbiamo creato un sistema di piccole dimensioni che può essere indossato insieme a un visore di realtà virtuale, in modo che l’utente possa sperimentare profumi che si abbinano agli ambienti virtuali durante l’esplorazione, e che può essere utilizzato da un singolo utente alla volta”, spiega Nakamoto. Una delle caratteristiche principali di questo dispositivo è la sua capacità di miscelare più profumi per adattarli alle immagini in tempo reale. “Volevamo sviluppare un sistema in grado di riprodurre rapidamente fragranze complesse durante esperienze virtuali immersive”, spiega Nakamoto. La tecnologia potrebbe avere potenziali applicazioni nella formazione medica e nelle terapie con realtà virtuale per superare terapie particolarmente stressanti.