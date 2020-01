Ricerca, più sport più materia grigia: corsa e bici per un 2020 da “Cervelloni”

Primi giorni del nuovo anno, tempo di buoni propositi. Con l’immancabile promessa di fare più sport salda in cima alla lista. Ma se il miraggio di guadagnare muscoli non basta a dare la giusta spinta per mettersi in movimento dopo i bagordi delle feste, la scienza offre una ragione ulteriore. Una semplice equazione: più sport più materia grigia. A dimostrarlo è un nuovo studio condotto da scienziati del German Center for Neurodegenerative Diseases e pubblicato su ‘Mayo Clinic Proceedings’ proprio all’indomani del Capodanno. Stando ai risultati della ricerca, il ‘fioretto’ ideale per il 2020 dovrebbe essere quello di saltare in sella a una bici, ma anche di cominciare a correre oppure camminare a passo veloce, o comunque scegliere un qualsiasi esercizio che faccia ‘battere il cuore’. Secondo gli autori del lavoro, infatti, è l’esercizio cardiorespiratorio che non solo aiuta a restare in forma, ma è un ‘allenamento’ anche per la mente. Lo studio, condotto su 2.013 adulti di due coorti indipendenti nella Germania nord-orientale, porta nuove evidenze di un’associazione fra questo tipo di attività fisica ed effetti positivi nel volume totale del cervello e in particolare nella materia grigia. Il focus, spiegano gli esperti, è inoltre su regioni cerebrali coinvolte nel declino cognitivo e nel processo di invecchiamento. Il volume della materia grigia è importante, argomentano, in quanto sembra essere correlato con varie abilità e capacità cognitive.