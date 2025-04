Ricerca, Premio Save the Children: candidature aperte fino al 15 maggio

È stata nominata la giuria della prima edizione del “Premio Save the Children per la Ricerca”. Esponenti autorevoli del mondo della ricerca assegneranno il premio agli autori/autrici di una ricerca realizzata in Italia che abbia contribuito ad ampliare la conoscenza su una o più dimensioni della vita dell’infanzia e dell’adolescenza con un significativo impatto sui diritti. La giuria sarà composta da: Anna Maria Ajello, Professoressa ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione; Tito Boeri, Professore e Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università Bocconi di Milano; Francesca Borgonovi, Responsabile del team di Analisi delle Competenze presso il Centro per le Competenze dell’OCSE; Pietro del Soldà, autore e conduttore di Rai Radio 3; Enrico Giovannini, Professore di Statistica economica e sviluppo sostenibile all’Università di Roma Tor Vergata e Direttore Scientifico dell’ASVIS; Paola Milani, Professoressa di Pedagogia Generale all’Università di Padova; Vito Peragine, Professore di Economia politica all’Università di Bari; Pier Cesare Rivoltella, Professore di Didattica e Tecnologie dell’educazione all’Università di Bologna; Chiara Saraceno, sociologa.

Il Premio avrà natura simbolica e rappresenterà un’attestazione di eccellenza. Per ricercatori e ricercatrici under 35 un premio speciale con una dote formativa del valore di 10mila euro che il vincitore potrà investire nell’ambito di percorsi di formazione e studio.Le candidature possono pervenire entro il 15 maggio e la cerimonia di premiazione si terrà a dicembre 2025 a Milano alla presenza di rappresentanti di istituzioni, delle università, del mondo della comunicazione, organizzazioni del terzo settore, ragazzi e ragazze. In tale occasione, Save the Children conferirà anche due “Menzioni speciali” dedicate rispettivamente a valorizzare una ricerca condotta al livello internazionale da enti o istituti di ricerca che operano in contesti di particolare difficoltà (a causa di povertà, conflitti, crisi climatica) e ad un progetto dedicato ad avvicinare bambini, bambine e/o adolescenti al mondo della conoscenza scientifica. Le ricerche potranno provenire da tutti i campi disciplinari, ad esclusione della ricerca medica e farmaceutica. Il bando e il Regolamento del Premio sono scaricabili alla pagina: https://datahub. savethechildren.it/ premioricerca, attraverso la quale sarà possibile proporre anche le candidature.