Ricerca, prevenzione dell’Alzheimer: 300mila euro a sei giovani scienziati

Trecentomila euro a 6 giovani scienziati impegnati nella lotta all’Alzheimer Airalzh Onlus – Associazione italiana ricerca Alzheimer ha annunciato i vincitori dell‘edizione 2025 del Bando Agyr – Airalzh Grants for Young Researchers: sono Nerisa Banaj (Santa Lucia Roma), Federico Cazzaniga (Besta Milano), Guido Maria Giuffrè (Gemelli-Cattolica Roma), Silvia Cecilia Pelucchi (UniMi), Rebecca Piccarducci (UniPi) e Lorenzo Pini (UniPd-Vimm), e grazie ai fondi Airalzh svilupperanno progetti di ricerca focalizzati sulla diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e sulla prevenzione. Negli ultimi 5 anni ammonta a 1,8 milioni di euro l’investimento dell’associazione per i bandi Agyr. “Investire nella ricerca contro la malattia di Alzheimer è sempre più importante – dichiara la presidente di Airalzh Onlus, Alessandra Mocali – L’Italia si trova all’ottavo posto tra i Paesi con il maggior numero di persone affette. Numeri che raccontano la portata di una sfida socio-sanitaria che riguarda milioni tra malati, famiglie e caregivers. La ricerca rappresenta l’unica strada per rispondere con strumenti più efficaci e offrire più qualità alla vita di chi affronta la malattia. La nostra associazione continua così a investire in questo campo non solo per arrivare a diagnosi precoci e terapie efficaci, ma anche per dare una possibilità a giovani ricercatori under 40 di emergere e sviluppare così carriere indipendenti in Italia. Nelle prossime settimane, anzi, Airalzh aprirà le candidature per il nuovo Bando Agyr 2026, aumentando il finanziamento da 300 a 400mila euro“.

I progetti di ricerca vincitori per il 2025 sono stati selezionati dal Comitato tecnico scientifico di Airalzh, composto da esperti internazionali, informa l’associazione in una nota. Gli scienziati premiati sono stati invitati a presentare il loro progetti in una sessione dedicata del convegno ‘SINdem4Juniors’, giovedì 5 febbraio a Bressanone. Mentre da venerdì 13 febbraio sul sito di Airalzh Onlus verrà pubblicata la ‘Call for Proposals’ per il Bando Agyr 2026. Rivolto a ricercatori under 40, prevede lo stanziamento di 400mila euro – 100mila in più rispetto alle precedenti edizioni – per finanziare progetti di ricerca su diagnosi precoce della malattia di Alzheimer, stili di vita preventivi e individuazione di nuovi bersagli per interventi terapeutici, farmacologici e non. Mercoledì 1 aprile 2026 è stato fissato come termine ultimo per sottoporre le candidature.