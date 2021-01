Ricerca, progetti bilaterali Italia-Israele: pubblicato il bando 2021

Nell’ambito dell’accordo intergovernativo Italia-Israele sulla cooperazione industriale, scientifica e tecnologica in R&S, e’ stato pubblicato il Bando 2021 per progetti bilaterali di traccia scientifica. Quest’anno, vengono accettate proposte di ricerca congiunta nelle seguenti aree: 1. Applicazioni sanitarie dell’intelligenza artificiale; 2. Sviluppo di colture resilienti al clima nello scenario del cambiamento globale del bacino del Mediterraneo. Il termine per la presentazione delle domande congiunte in Italia e in Israele è mercoledi’ 10 febbraio 2021. Il testo del Bando e tutte le informazioni utili per la preparazione della domanda sono disponibili sul sito web del Ministeroo degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale (Maeci) e sul sito web del Ministero israeliano della Scienza, della Tecnologia e dello Spazio (MOST). Gli scienziati italiani e israeliani che intendono presentare candidature per progetti di ricerca congiunti sono invitati a fare riferimento al bando sui rispettivi siti web per conformarsi alle specifiche regole e ai requisiti di presentazione.