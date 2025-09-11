Ricerca, programma “Choose Europe”: superate le 17mila candidature (+64.6%)

Le borse di ricerca Ue del programma “Choose Europe” per l’attrazione di scienziati internazionali hanno raccolto la cifra record di 17.058 candidature , “un aumento del 64,6% rispetto al 2024″ , cosa che rende il bando il più popolare in oltre quattro decenni di programmi di ricerca Ue. Lo annuncia la Commissione europea, evidenziando che circa 1.650 proposte otterranno il finanziamento e potranno accedere a parte dei 404 milioni di euro destinati all’iniziativa .

Talipermettono ai ricercatori di guidare i propri progetti presso istituzioni ospitanti, apprendere nuove competenze e costruire partnership internazionali. “I ricercatori scelgono l’Europa perché offre più di un finanziamento: offre fiducia. Fiducia nelle istituzioni, nella libertà di ricerca e nel sostegno a lungo termine alla scienza. L’eccellenza prospera dove viene abilitata, protetta e condivisa, e l’Europa fornisce quell’ambiente”, evidenzia il comunicato dell’esecutivo Ue, annunciando che i dati sui Paesi d’origine delle candidature saranno pubblicati nei giorni a venire.