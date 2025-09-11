Le borse di ricerca Ue del programma “Choose Europe” per l’attrazione di scienziati internazionali hanno raccolto la cifra record di 17.058 candidature, “un aumento del 64,6% rispetto al 2024″, cosa che rende il bando il più popolare in oltre quattro decenni di programmi di ricerca Ue. Lo annuncia la Commissione europea, evidenziando che circa 1.650 proposte otterranno il finanziamento e potranno accedere a parte dei 404 milioni di euro destinati all’iniziativa.
Ricerca, programma “Choose Europe”: superate le 17mila candidature (+64.6%)
Tali borse di ricerca post-dottorato permettono ai ricercatori di guidare i propri progetti presso istituzioni ospitanti, apprendere nuove competenze e costruire partnership internazionali. “I ricercatori scelgono l’Europa perché offre più di un finanziamento: offre fiducia. Fiducia nelle istituzioni, nella libertà di ricerca e nel sostegno a lungo termine alla scienza. L’eccellenza prospera dove viene abilitata, protetta e condivisa, e l’Europa fornisce quell’ambiente”, evidenzia il comunicato dell’esecutivo Ue, annunciando che i dati sui Paesi d’origine delle candidature saranno pubblicati nei giorni a venire.